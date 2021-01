Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/chinahos/public_html/cn/wp-content/themes/colormag-pro-child/content-single.php on line 21



西藏当雄县正打造廓琼岗日国家冰川地质公园 廓琼岗日冰川。人民网记者 徐驭尧 摄 廓琼岗日冰川(拉萨河1号冰川)位于拉萨市当雄县,核心区域海拔超过5500米。据介绍,当雄县正在打造廓琼岗日国家冰川地质公园,以生态观光、科学观测、户外探险为主要功能的国家冰川地质公园。为保护冰川,冰川核心区仅建设标示标牌、生态厕所等临时性设施,对游客游览路径进行引导。 日前,科考队完成拉萨河1号廓琼岗日冰川环境考察和立体监测平台I期建设。中国科学院院士、第二次青藏高原综合科学考察研究队队长姚檀栋的研究团队在该冰川末端搭建了30米的多要素自动化监测塔和直径8米的科考保障帐篷,架设了冰面自动气象站、冰温与位移监测仪,并勘测了冰川的厚度。 后续,科研工作者将持续推进拉萨河1号廓琼岗日冰川保护站建设。科考队围绕廓琼岗日冰川所在小流域,以保护为主题,综合利用卫星数据传输、无人机、冰面辅助机器人、在线分析监测等新技术手段,建立一体化观测系统。据介绍,对廓琼岗日冰川的观测将揭示不同气候模态下的冰川变化特征及机理,理清融水径流对出山口径流的补给过程及贡献。 同时,针对冰川与区域生态环境保护,第二次青藏科考队积极开展人工降雪冰川保护与香柏移植生态系统保护等工程举措。…

