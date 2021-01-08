石家庄疫情告急，景区、酒店、民宿、旅行社都在做什么？_凤凰网

u003cp>石家庄按下暂停键，3天1100万人要全员核酸检测。小区封闭、交通管制，紧张的气氛笼罩在这个城市上空。作为2020年疫情影响最大行业之一，当地旅游业再遭重创。谈及当下，如何处置各种突发情况，如何安排春节档期，如何调整未来半年乃至全年的经营计划……种种难题摆在面前，需要一一应对。本文采访来自石家庄景区、酒店、民宿、旅行社的4位从业者，听听他们的故事。u003c/p>u003cp class="textAlignCenter">u003cstrong>01、u003c/strong>u003cstrong>民宿入住率从90%到0，u003c/strong>u003cstrong>春节档几近报销u003c/strong>u003c/p>u003cp class="textAlignCenter">u003cstrong>疫情影响超三个月将全线退租u003c/strong>u003c/p>u003cp>我在石家庄经营18套城市民宿房源，8套长租，10套短租，去年5月至今年元旦，入住率超过90%。以往“寒假+春节”是旅游旺季，很多大学生选择住城市…