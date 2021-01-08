西安今年“年夜饭”受疫情影响咋办？饭店：押金可退还 2021-01-08 09:28来源：华商网 西安报业全媒体编辑：张睿 虽说今年过年比较晚，2月11日才是大年三十，但心急的西安市民们已经开始预订夜饭了。有市民担心，最近疫情又有严重的趋势，如果订了年夜饭去不了怎么办？为此，记者联系了西安市十家饭店，均表示如遇疫情不能就餐，押金可以退还。 市民李先生说，自己老家在湖北，父母都在老家，去年因为疫情没有回去，今年担心疫情反复又回不了家，老人们早早来到西安，一起在西安过年。最近有点纠结，想去外面订一桌年夜饭，又担心万一疫情严重了去不了，押金也不退，大家都不开心。 1月7日，记者联系了西安的十家饭店，询问了疫情防控措施以及年夜饭预订、押金退还等问题。这十家饭店均表示，年夜饭已经开始预定了，如遇疫情不能就餐，押金可以退还。 西安饭庄高新店的工作人员称，现在可以预订大年三十的年夜饭，如果订餐需要提前到店里点菜，交500元押金。如遇疫情严重不能到店就餐，定金可以退还。目前的防疫措施是扫码测温消毒。 外婆印象大融城的工作人员说，年夜饭开始预订了，目前大年三十当天还有餐位，可提前到店里点菜，缴纳200-…