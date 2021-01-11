拉萨：小巷深处肉饼香

每天早晨不到六点，年近六旬的“波拉”（爷爷）“嫫拉”（奶奶）已经开始和面、弄馅儿了。他们在拉萨古城区的老巷内租了一间几平米的店面，专卖藏式早餐之一——肉饼。 爷爷奶奶是土生土长的拉萨错美林居民，今年是他们卖肉饼的第五年。周边生活和工作的人都知道这家“爷爷奶奶肉饼”店，每天早上都会前去买肉饼，与藏面、甜茶搭配享用。 “我们的肉饼，面是自己和的，馅儿是自己调的，馅儿里只有牛肉和葱，用了最传统的做法。”奶奶说道，“每天11点半左右就卖完咯。” 买肉饼的客人（1月8日摄）。新华网 殷小燕 摄 在每天不到五个小时的营业时间里，这家肉饼店会卖出700多块纯手工制作的肉饼，平均每天要消耗20多斤牛肉和10多斤葱。“现在一到冬天，很多人都喜欢去内地。有的人会一次性买100多张，带到内地吃。”爷爷说。 5年前，爷爷奶奶在街边摆了一个小摊，虽然每天能卖出300多块肉饼，但供不应求。现在有了店面之后，营业时间固定，生意也越来越好。 炸肉饼的奶奶（1月8日摄）。新华网 殷小燕 摄 “孩子在内地上大学，生活也没啥压力。”谈到生活时爷爷抢着说，“老了也不能在家闲着，还是要做些力所能及的事。像现在这样做点生意，每天…