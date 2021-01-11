2021年“冬游西藏”除寺庙景区外旅游景区全免费

中国西藏网讯 高原冬日的阳光温暖着每个角落，节日的喜悦也洋溢在每个人的笑脸上，此刻，来到“地球第三极”开启暖阳之旅，正当其时。 1月7日，记者从“冰雪秘境 暖冬康养2021冬游西藏”政策解读暨产品推介会上获悉，2021年1月1日至2021年3月15日和2021年10月15日至2021年12月31日两个阶段，除寺庙景区外，西藏自治区所有景区均免费游览。 图为“冰雪秘境 暖冬康养2021冬游西藏”政策解读暨产品推介会现场 摄影：王媛媛 图为西藏一度假温泉景区 图为游客在西藏体验皮划艇 2021年“冬游西藏”是西藏自治区自2018年开展“冬游西藏 共享地球第三极”活动以来，开展的第四轮活动。旨在推动常态化疫情防控下西藏自治区旅游全时发展，进一步提升广大进藏游客的体验感、获得感和满意度，以最大的政策红利吸引更多游客赴藏旅游，回馈全国人民。 西藏自治区旅游发展厅厅长王松平介绍，第四轮“冬游西藏”活动政策具有政策赋能和产品赋能两个特点。新增了地面交通补助及包价团折扣、发放消费券赋能政策优惠；冰雪、温泉、藏医药浴等冬令旅游新业态赋能产品体验。 在上述两个阶段，西藏自治区内旅游团队的旅行社、旅游景区（…