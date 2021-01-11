过年增防疫旅馆需求 林佳龙：朝1万间努力

【大纪元2021年01月11日讯】（大纪元记者林紫馨台湾台北报导） 过年 将至，对于国人返台后的 防疫 旅宿能量是否充足，交通部长林佳龙11日表示， 过年 前防疫 旅馆 调度，朝1万间防疫房间目标努力，也会总量调控各县市之间的调度，确保返国居家检疫者都有防疫旅馆可入住。 交通部长林佳龙（中）表示，过年前希望能增加1万间 防疫 旅馆 房间。（中央社） 林佳龙11日至台中市乌日区视察“微创施工 孔盖 启闭创新工法观摩”，接受联访被问及有关防疫旅馆进度，他表示，包括防疫旅馆、安心旅馆和检疫所释出的房间，应可满足新增1万间的需求，并期盼藉由总量调控和各县市间的调度来满足民众需求。 林佳龙表示，交通部观光局8日召集各地方政府及旅馆业者代表开会。防疫是全民责任，目标是在过年前能够增加防疫房间1万间，目前盘点已经有3,600间可纳入防疫旅馆，另外也协调短期租用。 林佳龙指出，部分旅馆若以住宿为主，也会进一步评估，包括相当多大型旅馆提供居家检疫者的家属入住，类似以安心旅馆的概念，甚至优惠只有二成的房价，初步盘点也有将近6千间可利用，加上指挥中心透过检疫所的提供，包括新增的防疫旅馆、安心旅馆和检疫所释出…