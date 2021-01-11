【决胜全面小康】江西莲花：“生态+”旅游 产业扶持助力乡村振兴_地方新闻_中国青年网

国际在线消息：近年来，江西莲花县依托生态优势，大力发展“生态+”现代农业、“生态+”旅游，让生态绿起来、老百姓富起来。 海潭村地处莲花县六市乡，距县城约40公里，是莲花县最偏僻的村庄之一，如今却变成了莲花县享誉县内外的“世外桃源”。 海潭村的严金良今年67岁，因为年纪太大，无法外出务工，生活非常贫困，被纳入贫困户之后。2015年，在帮扶干部的帮助下，严金良抓住海潭村进行美丽乡村建设契机，利用本地优美的生态环境发展果园，严金良的生活开始发生转变。 2017年在扶贫政策帮助下，严金良申请到了政府的贴息贷款扩大果园规模，在319国道边植果树30余亩，果树品种有黄桃、梨子，产业投资20多万元，年收入可达6万元，目前，严金良的年收入稳定在10万元左右，还带动了该村7名贫困户就业。 海潭村所在的六市乡自然生态环境优美，有千年红豆杉、千年银杏树、连体古皂角树等古树名木，森林覆盖率达80%。区域内乡村文化底蕴深厚，有勤王台、张天洞、婆婆岩、西坑庵等人文古迹，有民族英雄吴希奭、革命烈士张子铭等历史人物。 然而，长期以来，该乡一直处于“守着青山绿水讨饭吃”的尴尬境地。向生态要效益，向生态要发展，向生态要产…