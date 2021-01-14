2020年：吉利摆出“吉家宴” 款待“家人”开启新征程

u003cp>终于走过不容易的2020年！这一年，让每个人都经历了很多意想不到和惊心动魄，车市中，从年初的至暗时刻到下半年的“深V反弹”，很多人都没想到在最难的2020年，车市会经历着海水与火焰的考验。在这个特殊的年份，马赛效应愈演愈烈，一些老牌企业被淘汰出局，而在车市的另一面，则是头部大佬们的向上之路。u003c/p>u003cp>这其中，不能不提的是吉利汽车，在2020年，吉利汽车危中寻机，在变局中开辟新局。在与合资品牌近身肉搏的竞争中，吉利汽车广泛协同全球生态伙伴，加快数字化转型，不断提升明星产品的性价比和产品力，为此，在销量继续高歌猛进，取得年销1320217辆的好成绩，也成为中国品牌首个实现乘用车产销突破1000万辆的汽车企业。u003c/p>u003cp>u003cimg src="https://d.ifengimg.com/q100/img1.ugc.ifeng.com/newugc/20210114/15/wemedia/bc119a7a58d2f5e8dfe8690bbcbc01cb085591d4_size66_w821_h434.jpg" />…