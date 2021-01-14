极负盛名的“春城”，究竟有哪些值得看？_凤凰网

u003cp>昆明地处云贵高原中部，具有两千四百多年的历史，市中心海拔1,891米。南濒滇池，三面环山。属于低纬度高原山地季风气候，由于受印度洋西南暖湿气流的影响，日照长、霜期短、年平均气温15摄氏度。气候温和，夏无酷暑，冬不严寒，四季如春，气侯宜人，是极负盛名的“春城”。u003c/p>u003cp>前人有诗描写它的特点是：昆明腊月可无裘，三伏轻棉汗不流，梅绽隆冬香放满，柳舒新岁叶将稠。每年的12月到来年的3月，一群群躲避北方海域寒风的红嘴鸥，万里迢迢地从远方飞来，落栖在昆明城中。u003c/p>u003cp>【u003cstrong>坐标u003c/strong>】云南省昆明市u003c/p>u003cp>u003cstrong>【推荐时间】u003c/strong>u003c/p>u003cp>u003cstrong>u003cstrong>●u003c/strong> 最佳旅行季节：u003c/strong>昆明四季如春，全年适合旅游。u003c/p>u003cp>每年12-3月，一群群躲避北方寒风的红嘴鸥，万里迢迢地从遥远的西伯利亚贝加尔…