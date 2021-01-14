[旅游]「澳门金沙所有酒店全攻略」内含全新IHG旗舰澳门伦敦人

CHH ID：easonxie93 一、酒店介绍 众所周知，澳门的豪华酒店有两套会员系统，新濠集团头牌摩珀斯开业后，迅速成为澳门网红酒店，而隔壁银河集团头牌 丽思卡尔顿 开业以来一直也是好评如潮。反观金沙这边，最新的巴黎人，乞丐房可以说十分普通，而比较高级的香槟套房，和隔壁这两家顶级酒店也有不小的差距，集团旗下四季， 瑞吉 ，康莱德更是略显老旧。这个背景下，金沙急需一家能打的酒店来跟对手抗衡，吸引高端客户，澳门伦敦人酒店就这样诞生了。 澳门伦敦人酒店是一间全套房酒店，由 假日 酒店改造而来，伦敦人改造完成后假日酒店将摘牌，同在金沙城中心的瑞吉、康莱德和 喜来登 不受影响。类似巴黎人的铁塔和威尼斯人的运河，伦敦人酒店外面将会修一座大本钟，相信建好之后也会成为一座新地标。 二、酒店房间 我是19年12月澳门回归20周年时入住的，刚好今年21年1月5日伦敦人马上就正式对外营业了，现在发出来可以给想去的朋友一点参考。由于我入住的时候改造仍在进行，假日酒店也在同时营业，酒店大堂及外景都在施工，所以我就直接发房间图了。当时酒店只有少数楼层已改造完成，所以只对金沙高级别会员开放预订免费体验。入住的房…