北方老人争抢到南方越冬，北海和三亚成热门选地，是你会选哪个度假旅游气候

近几年来，三亚和北海成为北方老人在南方为过冬而竞争的热线城市，东北地区冬天太冷了，很多人可能受不了，特别是老人们为了寻找温暖的地方过冬，所以寻找适合过冬的地方特别重要，北方海域比较少，很多北方人都喜欢大海，很多人在养老的时候都想去海边，希望春天温暖，开花，因此，三亚和北海可以选择人来人往的居住地，但是北海和三亚最适合朝鲜老人晚年的地方是？看看这两个城市的优缺点。 在气候方面，北海属于亚热带海洋性季风气候，最冷的月10度左右，湿度适中，而三亚的纬度比北海低3度，与赤道较近，属于热带气候，三亚比北海更亮，最热，冷月三亚的平均气温在20度左右，从这一点来看，北海的空气比三亚潮湿得多，这就是北方人最不适应的地方，仅从气候上看，世界上高地带的游客是旅游的好去处。 除了气候以外，养老最重要的就是环境，北海自然环境优美，旅游资源丰富，降雨量较大，四季都绿树成荫，但三亚的冬天正好是旱季，几乎不下雨，在种植植物方面好像比北海稍微落后一些。再来看看两个地区的消费水平，与三亚相比，北海的物价水平较低，在各种生活用品、交通费用方面，北海的物价较低，适合长期居住，而三亚作为旅游城市，游客众多，物价不与百姓亲近…