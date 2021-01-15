光明地产12月新增2个房地产项目 总成交价9.03亿

1月15日，光明房地产集团股份有限公司发布新增房地产项目情况简报。 据观点地产新媒体了解，光明地产2020年12月新增房地产项目2个，总成交价9.03亿元，其中一宗系通过招拍挂取得云南昆明商住地，另一宗则以收购方式获得杭州桐庐住宅项目。 光明地产控股子公司云南光明紫博置业有限公司通过挂牌方式取得云南昆明KCC011-63-A1地块，项目位于昆明呈贡区雨花片区中部，出让面积10.41万平方米，容积率大于1且小于等于3.7，计容建面38.52万平方米。 上述地块为城镇住宅、零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融用地（地块兼容比例为居住70%、商业30%），土地成交总价为2.73亿元，目前光明地产拥有该项目51%权益。 此外，光明地产全资子公司农工商房地产（集团）有限公司以5955.06万元协议收购桐庐飘鹰置业（下称“桐庐飘鹰置业”）100%股权且承担相应债权（即5.7亿元），收购总金额为6.29亿元。 经评估、审计，桐庐飘鹰置业主要核心业务为房地产开发，主要为“飘鹰富春江花苑”房地产项目，项目位于桐庐县经济开发区柴埠片区地块，项目建设用地面积6.49万平方米，地上总建筑面积16.23万平…