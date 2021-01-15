光明地产：2020年12月新增2个房地产项目 涉及金额3.33亿元

中国网地产讯 1月15日，光明地产发布公告称，2020年12月，公司新增2个房地产项目，涉及金额3.33亿元。 控股子公司云南光明紫博置业有限公司通过挂牌方式（政府平台招拍挂出让）取得了云南省昆明市KCC011-63-A1地块。该项目位于昆明市呈贡区雨花片区中部，东至万青路、西至兴园路、南至万峰路、北至云南白药街。项目出让面积为104119.51平方米，计容建筑面积为385242.187平方米。土地用途为城镇住宅、零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融用地（地块兼容比例为居住70%、商业30%）。土地成交总价为 人民币 27331.5万元。公司目前拥有该项目51%权益。 全资子公司农工商房地产（集团）有限公司以5955.06万元人民币协议收购桐庐飘鹰置业有限公司100%股权且承担相应债权（即人民币56986.32万元），本次收购总金额为人民币62941.38万元。 经评估、审计，桐庐飘鹰置业主要核心业务为房地产开发，主要为“飘鹰富春江花苑”房地产项目，项目位于桐庐县经济开发区柴埠片区地块，项目建设用地面积64928.00平方米，地上总建筑面积162309.75平方米。项目分两期建造，…