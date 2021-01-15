2021“冬游西藏”：新政策、新业态带来进藏游新体验

2021“冬游西藏”政策解读暨西藏旅游推介会1月7日下午在拉萨举行。记者从会上获悉，为进一步促进西藏旅游全域全时高质量发展，继续扩大“冬游西藏·共享地球第三极”的影响力和号召力，进一步提升广大进藏游客的体验感、获得感和满意度，以最大的政策红利吸引更多游客赴藏旅游，西藏自治区确定自2021年1月1日起始执行更加优惠及创新的第四轮“冬游西藏”活动政策，以此吸引更多游客冬季赴藏旅游。 据悉，此次活动将以冰雪、温泉、藏医药浴等旅游新业态赋能产品体验；以新增地面交通补助及包价团折扣、发放消费劵赋能政策优惠。活动政策分为2021年1月1日至2021年3月15日和2021年10月15日至2021年12月31日两个阶段，执行期间奖励（补助）对象为区内旅游团队的旅行社、旅游景区（寺庙景区除外）、旅游运输企业和执飞进出藏航线的航空公司。此外，在2021年度“冬游西藏”优惠政策实施期间，增设发放3000万元旅游惠民消费券。 为确保冬游西藏活动政策更具吸引力和落地执行力，自治区旅游发展厅邀请西藏旅行社协会、景区协会、车船协会、专项旅游协会等行业协会进行了座谈。为提升冬游西藏游客体验感，在藏历新年、工布新年、冬…