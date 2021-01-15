圆明园博物馆将于今年启动建设 旅游首页 来源： 新京报 2021年01月15日 11:36 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 1月14日，记者从正在召开的海淀区十六届人大七次会议上了解到，海淀三山五园国家文物保护利用示范区未来3年的重点任务正在研究完善，其中今年将启动建设圆明园博物馆。 海淀区建设三山五园国家文物保护利用示范区配套30个具体工作任务，按照建设要求要在三年内完成。其中涉及了重大文化工程的建设，包括建设圆明园博物馆，促进圆明园流失文物回归；开展圆明园大宫门遗址保护展示工程，全面提升圆明园遗址公园展示水平；建设三山五园艺术中心（海淀博物馆新馆）；打造309天主堂为公共文化新空间。 圆明园博物馆将全面提升圆明园正觉寺安防系统和展陈设施。以正觉寺为核心建设的圆明园博物馆，常设圆明园出土文物、回归文物、考古研究成果展览，作为圆明园国家遗址公园的重要组成部分，传承展示圆明园“万园之园”的璀璨文化。 三山五园艺术中心（海淀博物馆新馆）位于海淀公园内原三山五园畅春园西花园旧址，项目总用地15890平方米，总建筑规模22299平方米，总建筑层数4层。艺术中心按…