梁平滑石古寨：悬崖上的“时光机” 旅游首页 来源： 华龙网-新重庆客户端 2021年01月15日 11:15 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 山峦绵延，植被丰茂，在一片青山绿水的画卷中，位于重庆梁平金带街道滑石村的滑石古寨尤为显眼。古寨地处一座拔地而起的纺锤形孤峰山顶，海拔672米，因山四周皆是陡峭光滑的悬崖峭壁，故而名曰“滑石古寨”。 据传，滑石古寨修建于十八世纪末至十九世纪初，是一座有着200多年历史的军事古寨。2011年，滑石古寨被列为区级重点文物保护单位，而后又进行旅游开发，复建祠堂、整修石墙、打造景点、完善旅游配套设施，这才有了如今的国家AAAA级景区。 从景区北门开始登山，走过一段缓缓的上坡路，便来到了“滑山绝壁”前。这是一条完全在整个石头上直接开凿的天梯，呈七八十度的坡度。石壁表面光滑，几乎无杂草灌木，石梯两侧有铁链护栏，行走在天梯上，不时需拉住铁链助力，方可继续攀登。 上山途中一共要穿过三道寨门，进了三寨门后，才算是登临了滑石山主峰。站在山巅，俯瞰山下的锦绣大地和云遮雾罩的远山，心中涌起一种征服的快感。步入古寨，历史的沧桑历历在目。 当年…