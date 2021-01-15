来峨眉山玩雪、打卡冰雕了！ 旅游首页 来源： 成都日报 2021年01月15日 09:56 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 峨眉山上，银装素裹、玉树琼花的南国冰雪世界美不胜收；朝圣普贤、寻踪财神、野趣灵猴等多条特色旅游线路任你选择……日前，以“南国冰雪迎冬奥 金顶童萌雪世界”为主题的第22届峨眉山冰雪温泉节开幕。本届冰雪温泉节较往届提前了半个月开幕，并将持续到明年2月，丰富精彩的峨眉山冬游活动将为广大游客带来无限惊喜和快乐的享受。 据悉，今年气温低、雪期早、雪量大，雾凇、树挂等冰雪奇观悉数登场，峨眉山雷洞坪滑雪场也开始接待游人。在雷洞坪滑雪场里，有长达300米的全国最长高山密林冰道，以及滑板滑雪、滑雪圈、雪地悠波球、打卡冰雕等10余个冰雪体验。 本届冰雪温泉节强势推出八道文旅大餐——“拜普贤玩冰雪，寻财神赏灵猴，泡温泉品美食，数游峨眉观大戏”，各具韵味，各有特色。并特别设置了“冬奥打卡屋”“冬奥领奖台”“冬奥冰雕墙”等冬奥主题互动项目，为游客打造了独具一格的“峨眉山冬奥梦剧场”。 据了解，峨眉山冰雪温泉节已持续举办了21年，成为四川冬游的金字招牌。今年，…