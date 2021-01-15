喜提5G行业专网最佳供应商等两项大奖 浪潮用实力掀起5G新“浪潮”

北京2021年1月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2020年，我国5G建设取得了重要进展，建成了全球最大5G网络，累计建成5G基站71.8万座，推动共建共享5G基站33万个。5G应用遍地开花，“绽放杯”活动点燃全国5G创新热情。同时，云网融合加速推进，中小企业上云的意愿逐步落地实现，双千兆、三千兆等在全国广泛普及，网络安全保障能力逐步得到提升、传统行业全面实现数字化转型。ICT产业找准机会，抓住机遇，成功演绎了什么叫“逆生长”。

2020年是5G正式商用的第一年。在这一年中，融于千行百业中的5G应用如春笋破土般喷涌而出。近日，在通信世界全媒体主办的“2020年度ICT产业龙虎榜暨优秀解决方案评选盛典”上，浪潮集团凭借强有力的实力与卓越表现，一举夺得“2020年度ICT综合实力企业奖”和“2020年度5G行业专网最佳供应商奖”两项大奖，实至名归。

5G行业专网最佳供应商，掀起5G专网新浪潮

工业和信息化部信息通信发展司司长闻库曾指出，我国面临着发达国家高端产业回流、低端产业向第三世界搬移等多重挑战，加速各行业数字化、网络化、智能化的转型，提升我国各类产品的全球竞争力，更显迫切。在5G时代，5G专网是行业转型升级的首要刚性需求。

在发展的大潮下，浪潮脱颖而出，用鲜活的案例展现了什么是“教科书”级别的5G行业专网。例如浪潮云熠5G行业专网，为教科研打造的5G科创专网已在深圳市人工智能与机器人研究院开通应用，为5G网络技术、5G应用技术创新发展研究与实践增速赋能；为制造业打造的工厂专网已在山东、广东、江苏、山西等多省市落地，实现了云化AVG、工业质检相机、AR/VR协同、高清视频等场景应用，助力5G赋能行业。

浪潮云熠5G行业专网，能满足差异化的行业场景应用，可为工业制造、能源、交通物流、港口码头、医疗健康、教科研机构等千行百业的不同场景提供应用解决方案。与此同时，浪潮不仅提供云熠5G行业专网全栈产品，还提供售前咨询、方案设计、平台开发、系统交付、数据运营等一站式交付服务，为各行业快速搭建5G专网及应用提供全方位的服务和支撑。 2020年度5G行业专网最佳供应商奖，浪潮当之无愧。

除5G行业专网外，浪潮集团作为新一代信息技术领军企业，还深耕于智慧城市、工业互联网、5G应用、云服务等多个领域，赋能5G新时代的高质量发展。在5G时代，基于云原生、开放、融合、智能的设计理念，浪潮打造了边缘计算和面向行业的5G网络两大类产品，包括边缘计算管理平台iECM、边缘计算一体机iAIO、端计算网关iTGW；5G移动通信基站iRAN、5G轻量化核心网iCore、 开放用户面网元iUPF等云熠5G系列产品。浪潮云熠5G，满足行业客户不同的5G应用场景需求，已在5G科创专网、5G智慧工厂、5G智慧园区、5G智慧社区、5G智慧场馆、5G智慧水利、5G智慧养殖等多行业、多领域实践应用。正是这些优秀的产品和应用成果，让浪潮用实力证明自身在ICT产业中的硬实力和行业认可度。

年度ICT综合实力企业，诠释实至名归

作为2020年度ICT产业龙虎榜暨优秀解决方案评选中最热门的奖项，浪潮与多家实力雄厚的ICT企业一决高下，最终凭借着自身实力赢得了2020年度ICT综合实力企业奖的殊荣。

浪潮集团作为中国领先的云计算、大数据服务商，旗下拥有浪潮信息、浪潮软件、浪潮国际3家上市公司，业务涵盖云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业四大产业群组，形成了涵盖IaaS、PaaS、DaaS、SaaS四个层面的整体解决方案服务能力，全面支撑政府与企业的信息化建设，已为全球一百二十多个国家和地区提供IT产品和服务。

纵观5G发展大局，能够快速转型把握5G机遇的企业必将占领先机。作为有着长期的行业数字化转型实践、能够融合云数智技术和良好的生态整合能力“云+数+AI”新型互联网企业，浪潮为运营商提供云装备、5G网络产品、运营支撑、大数据分析服务及DICT解决方案等全系列产品及本地化技术支持服务，为企业提供边缘计算、5G行业专网、智慧园区等多种技术服务，通过智能制造等服务企业从而增加自身红利。在通信行业，浪潮的多项业务覆盖国内31个省市，海外83个国家和地区的156个客户。同时，浪潮与运营商长期在DICT方面合作，已形成覆盖政务、交通、能源、智慧城市、智慧园区、政法、环保、林业等20多个行业及领域的解决方案和案例。斩获2020年度ICT综合实力企业奖，浪潮用实力诠释了什么叫实至名归。

打铁还需自身硬！2020年，浪潮凭借自身实力获得“2020年度ICT综合实力企业奖”和“2020年度5G行业专网最佳供应商奖”两项大奖，这既是产业对浪潮的认可，也是浪潮交给自己的2020年完美答卷。相信在2021年，作为新一代云网融合5G产品和服务提供商，浪潮将持续倡导网络架构和服务开放，进一步推动云数智+5G深度融合，助力产业技术进步，促进行业发展再上新台阶！

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喜提5G行业专网最佳供应商等两项大奖 浪潮用实力掀起5G新“浪潮” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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