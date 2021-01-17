山东济南通报石家庄一确诊病例在济活动轨迹，涉快餐店、药店、宾馆

据“济南卫生健康”微信公众号消息，1月16日河北省卫生健康委官网发布河北省1月15日病例轨迹信息，其中石家庄市75号确诊病例曾于1月5日-6日到过济南市。发现此信息后，市、区两级相关部门立即开展流行病学调查和追踪溯源。 经调查，该病例为长途车司机，驾驶车号为陕K-G7647的解放大卡途经济南市，1月5-6号曾在济南市章丘区、济阳区活动(具体轨迹附后)，期间在济阳区人民医院进行核酸检测，检测结果为阴性。1月11日该病例回到河北，按当地防控要求检测核酸，结果阴性；1月14日晚在当地再次检测，结果阳性，1月15日被确定为确诊病例。 根据其在济南市活动时间和发病情况判定，济南市与其接触的人员不属于密接人群。但为最大限度保障市民健康，济南市对其在济期间的所有接触人员全部进行追踪和健康管理，截至目前，已追查到相关人员39人，正在进行健康管理和核酸检测，并对该病例曾经去过的场所进行全面检测和彻底消毒。 石家庄市75号确诊病例在济南具体轨迹如下： 1、 1月5日8时48分-9时18分，在济阳区宝羊回河老白家包子铺（第五分店）吃早餐； 2、1月5日10时左右在章丘区山东圣泉公司卸货；