疫情对县域劳动力市场冲击巨大，超三成劳动者收入下降

疫情对基层劳动力市场的影响更大，一项调查显示，在县域劳动力市场，有三成劳动者收入相比疫情前有所下降。 1月16日，清华大学社会科学学院县域治理研究中心、社会与金融研究中心联合58同镇发布了《2020年清华-58县域劳动力市场调查报告》（下称《报告》），《报告》称，24.4%的劳动者收入水平相比疫情前有所下降，6%的劳动者收入水平极大减少，两者加起来，意味着超过三成劳动者的收入减少了。 此外，31.7%的县域劳动者在疫情后开始从事兼职；疫情之后，单位包吃包住的比例明显下降；固定雇主和签订劳动合同的比例显著降低；更换工作的比例则显著提高。这些现象都说明，县域劳动者的工作稳定性有所下降。调查数据还显示，非创业样本中超过二成当前没有工作，其中近半数为失业者。 参与调查研究的清华大学社会科学学院县域治理研究中心主任何晓斌表示：“疫情对失业者的求职带来较大冲击。企业总体招工需求较低；九成多有招工需求的企业保持薪酬不变或者增加；但是招工更困难，招工进度迟滞。” 疫情不仅减少了业务，对于传统生产模式也带来了挑战。在这次疫情期间，倒逼出一些新的工作方式、生活方式，甚至是商业模式，如 在线娱乐、在线教育、…