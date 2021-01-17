靠非法控制网络摄像头，男子十几天获利上万元！_凤凰网

u003cp>u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/ucms/2021_04/5535376F64077DFC2E3706566E2508C891ECE3DE_size52_w995_h560.jpg" data-imagewidth="995" data-imageheight="560" />u003c/p>u003cp>2021年1月4日，鹿城区人民法院宣判一起非法控制网络摄像头案件，被告人贺某被判处有期徒刑三年十个月，被告人叶某被判处有期徒刑二年六个月，两人均处罚金2万元。u003c/p>u003cp>2020年4月底，鹿城公安在日常巡查工作中发现，有人在网络上低价贩卖室内摄像头隐私视频及账号，随即成立专案组开展侦查。很快，专案组确认嫌疑人系瓯海籍男子叶某，并于5月5日在温州市区将叶某抓获。u003c/p>u003cp>u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/ucms/2021_04/FF89C428471452DF7BE035550BF33E49365A83C7_size…