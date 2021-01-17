首批“随心飞”到期！有人周游全国，有人还没回本机票徐晶晶出行旅行东航

首批“随心飞”到期！有人周游全国，有人还没回本 2021-01-17 08:06:10 来源: 中国经济网 举报 2020年，“随心飞”产品成为航空业和旅游业的一个亮点，引发了关注和抢购，也引发了不少争议。首创“随心飞”的东航在年度总结中写道：“恭喜随心飞首届飞友，毕业快乐。” 第一批“随心飞”用户的体验如何，会不会买新版“随心飞”？想买更便宜“随心飞”的用户，能等到期待的优惠吗？ 飞行21次，节省11590元 去年研究生毕业的赵嘉奇，向记者展示了自己的成绩：“我的出行模式是每两周出去一次，这样还可以休息一下。2020版的‘随心飞’一共飞了21次，APP显示我省了11590元，早就回本了。” 赵嘉奇会在周六清晨出现在机场，赶早上七八点的飞机，到目的地城市进行两天一夜之旅，星期日下午飞回广州。 虽然时间紧张，但出行最大的意义在于，能够和女朋友一起看到更大的世界。“我和她各买了一个‘随心飞’，前几周她在北京我在广州，周末会飞去北京找她。9月中旬她来了广州，我们就开始一起规划出游。目前去的比较多的地方有上海、成都、昆明等。”在朋友圈里，赵嘉奇每到一地，就会晒出和女朋友的合影，两个人一起走走停…