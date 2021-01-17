旅行 篇一百九十七：冬季避寒指南，去这座被称为国内“小巴厘”的地方耍吧_国内自由行_什么值得买

旅行 篇一百九十七：冬季避寒指南，去这座被称为国内“小巴厘”的地方耍吧 2021-01-17 21:32:31 4点赞 35收藏 3评论 漳州，一座低调却满是宝藏的城市！四季在这里放慢了脚步的城市，一座小众温暖的城市。夕阳日落时海湾的柔情，小巷里炊烟缭绕的烟火气，都为这座海畔小城冠上了神秘却柔情的色彩。 也许很多人没有发现这座城市的美好，因为被厦门的光芒所吸引，亦或是武夷山名气太过响亮。但in姐来到这座小城之后，朴实难忘的真实愉悦感，确实是很多大城市所给不了的。﻿ 漳州作为福建的历史名城，承载着闽南文化的前年记忆，狭长的海岸线藏匿着这里的小美好，海岛的无尽浪漫，古村落的深深柔情，都化作诗和远方的温暖惬意。海边漫步，任由思绪拉长，尽情遐想。 小城风光 Zhangzhou 云水谣 看过 电视 剧的大家，可能对云水谣这个名字并不陌生。古老村落的历史印记，在这里被很好的保存着。悠长的古道小径，老妇倚靠在石阶上洗衣，百年老榕树见证着云水谣的变幻，述说着一个个关于年代的故事。 水车成为这里的标志，来到这里的人们都会和它合影一张。潺潺的溪水绕过老街，古道两旁还保留着古色古香的商铺，星罗棋布的土楼有着…