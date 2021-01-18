受疫情打击 大陆超三成县域工人收入下降

【大纪元2021年01月18日讯】大陆清华大学日前发布的一份报告显示，去年受 中共病毒 （武汉肺炎）疫情打击，大陆县域超过三成工人收入下滑。有分析表示，这显示中共希望依靠消费提振市场依然不易。 据大陆第一财经报导，清华大学社会科学学院县域治理研究中心、社会与金融研究中心联合“58同城”1月16日发布了《2020年清华-58县域劳动力市场调查报告》。 报告显示，受瘟疫影响，在县域区域，有24.4%的工人收入比疫情前下降，还有6%的工人收入大幅减少，即合计有超过3成工人收入减少了；另有31.7%的工人在疫情后开始从事兼职以增加收入。 调查报告还显示，非进行创业的样本中，有超过2成目前没有工作，其中近半数为 失业 者。 据报导，去年瘟疫复工后，县域劳动者的工作稳定性有所下降：企业包吃包住的比例明显下降；固定雇主和签订劳动合约的比例显着降低；更换工作的比例显着提高。 同时，企业招工需求降低，参与调查研究的北京清大社会科学学院县域治理研究中心主任何晓斌表示，瘟疫对 失业 者的求职带来较大冲击，只有23.28%企业有招工需求，另有近3成企业计划裁员或已经裁员。 报导表示，瘟疫发生后，对于中国制造业…