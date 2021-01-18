青海省全力打造“火星旅行”3A景区

不用乘坐宇宙飞船去太空，在青海就能领略火星的地貌、体验太空的神秘，青海省正在着力打造海西州红崖火星村3A景区，5年后一个全新的“火星旅行体验”，让人们体会不一样的旅游。 1月16日，记者从青海省科技厅了解到，由青海省规划设计研究院有限公司编制完成的《大柴旦红崖火星村旅游规划》近日正式通过青海省科技厅、海西州文旅局、大柴旦行委、中科院青海盐湖所等单位的评审。标志着海西州红崖火星村景区建设正式启动，5年内火星村景区将被打造成大柴旦3A级生态文化旅游胜地，10年内打造成大柴旦4A级生态文化旅游胜地。 红崖火星村和真正的火星有多类似？通过中科院青海盐湖所承担的科技基础条件平台项目“中国火星类比区(选址区)与火星环境综合信息数据平台”，专家获取了一系列重要科学数据和重要成果，充分挖掘了红崖地区类火星地貌潜在的科学与文化生态旅游价值，为该地区类火星地貌文旅资源开发提供了扎实的科学数据支撑。 有了科学的支撑，在保护红崖地貌和周边生态环境的前提下，火星村项目正式落地，以“生态优先”为出发点，以带动周边旅游经济增长为落脚点，项目将为海西州大柴旦红崖地区打造一张独一无二的文化生态旅游名片，也是海西州以“全…