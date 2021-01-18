边麻沟，幸福像花儿一样

仅有160来户人口的大通回族土族自治县朔北乡边麻沟村，祖祖辈辈靠天吃饭，直至进入21世纪初，全村人依然徘徊在贫困边缘。 然而，就在这个穷得叮当响的小山沟，出了一个致富能人——李培东。从2000年开始，他走南闯北，做苗木生意、花卉生意，种植中藏药材、开办汽车驾校，带领着村民，走出大山，寻求发展。 2011年3月，新一届“两委”换届选举，填写村委会主任选举票时，全村人心照不宣地都在候选人李培东的名字下面画上了对勾，时年44岁的李培东被乡亲们缺席选举为了边麻沟村委会主任，2014年4月，接任村党支部书记。在他和村两委班子的带领下，建设美丽家园，打造花海景观，带领村民过上了殷实而富足的生活。 在青海高原群山环抱的沟谷间，掩藏着许多不起眼的小山村。细心的人会发现，它们的名字当中都带有一个“山”字或“沟”字。大通回族土族自治县朔北藏族乡边麻沟村便是其中之一。 每到盛夏，花海景区一片葱郁盎然，美不胜收。图片由大通县委宣传部供图 仅有160来户人口的边麻沟村，祖祖辈辈靠天吃饭。落后的生存环境，使他们从来没享过一次像样的“清福”。直至进入21世纪初，全村人依然徘徊在贫困边缘。 而此时，山外一些村庄已经建…