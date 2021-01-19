“旅游+智慧管理”全覆盖实现景区健康有序发展

19 10:51:00 “无需等待，10秒入园，这实在是太方便了!”来自北京的孙女士在体验了中国雪乡智能购票和检票入园系统之后赞叹不已。 2015年9月，国家旅游局发布了《“旅游+互联网”行动计划》，明确到2018年，将推动全国所有5A级景区建设成为“智慧旅游景区”;到2020年，推动全国所有4A级景区实现免费WIFI、智能导游、电子讲解、在线预订、信息推送等功能全覆盖。 建设“智慧景区”已经成为我国旅游业发展的一个新趋势。国内也有许多景区已经率先在这方面进行了积极的探索，以整体提高游客的体验度和满意率为宗旨，分别从服务数量，服务质量，服务创新等多方面，全面提升对游客日益增长的需求的响应能力。近日，小编来到了位于黑龙江省牡丹江市大海林林业局的中国雪乡景区，在这里，也感受到了“智慧”带来了全新体验。 中国雪乡智慧景区综合管理平台，汇集了一个中心，四大版块。通过产品优化、无线AP、OTA对接等智能服务，实现对景区各系统的一体化运营，逐步完善对数据与系统的分析融合，解决了以往系统和数据孤岛化、碎片化的难题，真正的实现了“数据可视化”、“系统一张图”，达到景区旅游资源的优化使用、生态环境的有…