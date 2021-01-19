赵晓毛：立足生态强“旅游”凤凰网江西_凤凰网

u003cp>作为南昌的生态明珠，湾里管理局紧紧围绕南昌“五城”建设，特别是打造“山水之城”要求，立足生态优势，奋力推动以旅游为核心的产业升级，加速做大绿色经济、美丽经济。u003c/p>u003cp>围绕旅游主线，大力发展休闲康养、文旅娱乐产业，打造了一批引领性、标杆性、特色性项目。特别是参加本次全市工业、现代服务业“比学赶超”集中巡看活动的三个项目，彰显了“雅、乐、静”的鲜明特质：南昌半山壹号体育运动中心，突出“雅”字，打造了“大众消费、高端享受”的综合性高端运动康养乐园；梅岭果立方田园综合体（梅岭时光亲子乐园），突出“乐”字，打造了一个集生态、文化、休闲、健康等特色于一体的亲子休闲游玩“新地标”；太平里·慢生活休闲小镇，突出“静”字，保留了山居竹乡“原生态”乡村风味，构建了吃住游购娱齐全的“慢生活”乡村“CBD”。u003c/p>u003cp class="textAlignCenter">u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/ucms/2021_04/0634204A4A8419D1B6AA2B616459E5C3A1CE…