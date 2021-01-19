丹麦：不只是“小美人鱼”的故乡 旅游首页 来源： 人民日报海外版 2021年01月19日 16:36 1539年，在瑞典地理学家奥拉斯·马格努斯绘制的《海图》中，丹麦还是一片海上巨怪频出的边陲之境。沉睡近500年后，如今的丹麦成为享誉世界的“童话王国”。走进这个北欧国家，就会发现她不只是“小美人鱼”的故乡。 无论你爱好历史、艺术、自然或者科学，丹麦总有一座博物馆可以吸引你。比如，坐落于哥本哈根的丹麦国家博物馆，能让人领略丹麦皇室的风采。该宫殿于1743到1744年间建成，最初是为王储弗雷德里克五世和公主路易丝而建。如今，虽然丹麦王室已经不在此处居住，宫殿仍高贵典雅。连接各个房间的走廊已成为画廊，宽阔的空间陈列着诸多精美手工艺品。在这里，还可以一窥3000多年前的“太阳神”、青铜时代的“伊格维德少女”、公元1世纪“哈尔德莫斯妇女”骨骸等丹麦国宝的真容。 一街之隔的克里斯蒂安堡宫兼具博物馆与议会大厦的功用。这里曾是克里斯蒂安六世国王的寝宫，具有欧洲18世纪洛可可式建筑的典型风格。1884年的一场大火损毁了整座宫殿的2/3，如今依然屹立的克里斯蒂安堡宫塔楼，以106米高度成为哥本哈根最高的建…