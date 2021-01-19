“快刀”王臻 古韵新意 旅游首页 来源： 人民日报海外版 2021年01月19日 14:59 浙江杭州孤山南麓，亭台楼阁错落有致，摩崖题刻随处可见。金石篆刻家王臻背靠西湖，以刀代笔，推开篆文的笔画，石粉随着他的腕力缓缓晕开。“正所谓‘览物情有意，风月自无边’”王臻口中念念有词。这是王臻的抖音短视频作品。“虫二”印玺的灵感来源于西湖湖心亭的虫二碑，由繁体“風月”二字去边所得，取“风月无边”之意。有网友看了视频之后表示“西湖之美，在于人文，每每看到王老师的视频，心就会宁静下来”。作为西泠印社最年轻的篆刻家，王臻近年来借助互联网推广篆刻艺术，收获了不少年轻粉丝。 方寸之间 气象万千 篆刻艺术是书法、章法、刀法三者完美的结合，一方印中既要兼顾书法笔意，又不能少了雕刻神韵。 早在8岁，王臻就与书法结下不解之缘。1992年，他拥有了自己的第一部书法作品，后来开始在各大青少年书法赛事中屡屡获奖。父亲看到了他在艺术方面的造诣，便为王臻物色了当地一位乡贤，专门辅导王臻书法，并决意帮助儿子将这项兴趣发展下去。 王臻在高二那年明确了自己的艺考之路，于2003年顺利考入中国美术学院书法篆刻专业学习。10年后，…