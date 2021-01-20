携程:启动安心过年公益计划 送2021份安心大礼包

面对多地报告本土散发病例和聚集性疫情，多地政府倡导原地过年。但也有一些人因各种原因确需返乡，为减少旅途风险，1月20日，携程联合人民网人民视频、导医通共同启动“携爱回家第四季——‘安心过年公益计划’”。 【品橙旅游】面对多地报告本土散发病例和聚集性疫情，多地政府倡导原地过年。但也有一些人因各种原因确需返乡，为减少旅途风险，1月20日，携程联合人民网人民视频、导医通共同启动“携爱回家第四季——‘安心过年公益计划’”。从即日起至1月26日，携程面向社会，征集2021名外来务工人员，送出价值百万的安心大礼包，为春节添一份平安和温暖。 记者获悉，目前该征集活动已正式上线，公众登陆携程App首页和火车票首页、导医通App首页，或进入人民网人民视频App，找到“携爱回家 安心过年”专题页面，点击报名入口，填写表格即可参与。携程鼓励每位参与者在报名过程中，分享“2020年难忘的故事”，记录2021的美好心愿，而且分享故事将增加入选的机率。本次征集将于1月26日截止，于1月28日宣布最终入选名单。 据介绍，每位入选者将收到携程联合导医通提供的一份安心大礼包。包含1份价值200元安心回家基金、1份核酸检…