携程:“宅酒店”持续升温 近郊度假型酒店更受青睐

来自携程方面数据显示，上海、三亚、北京、广州、苏州、杭州、南京、大理、深圳、重庆为今年春节期间酒店预订量前十城市，常驻地为一线及新一线城市用户更愿意通过“酒店度假”来犒劳自己过去忙碌的一年。 【品橙旅游】2021牛年春节即将到来，受当前全国各地相继下发“原地过年”倡议影响，在今年春节假期中，消费者“酒店度假”趋势更明显。 来自携程方面数据显示，上海、三亚、北京、广州、苏州、杭州、南京、大理、深圳、重庆为今年春节期间酒店预订量前十城市，常驻地为一线及新一线城市用户更愿意通过“酒店度假”来犒劳自己过去忙碌的一年。 在最受携程用户欢迎春节酒店TOP10中，上海金茂君悦大酒店、上海南郊宾馆、上海东方佘山索菲特大酒店、三亚·亚特兰蒂斯、上海浦东嘉里大酒店、上海佘山世贸洲际酒店（世贸深坑酒店）、崇明金茂凯悦酒店、上海朱家角皇家郁金香花园酒店、上海太阳岛度假酒店、上海佘山茂御臻品之选酒店成功入围，近郊度假型酒店在今年更受用户青睐。 随着“年轻一代”消费力量崛起，“90后”与“00后”也在旅游市场中扮演重要角色。 在用户年龄分布中，通过携程下单的“90后”占比达到58.79%，占据今年春节订单半壁江山…