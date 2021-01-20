西藏今年将打造高原丝绸之路旅游区域经济带

近年来，西藏旅游业以高质量发展和绿色发展为目标，大力发展全域全时旅游，推进“重要的世界旅游目的地”建设，西藏旅游产业持续健康稳定发展。19日，自治区政协委员、自治区旅游发展厅厅长王松平介绍，“十三五”期间，全区累计接待游客15758.25万人次，实现旅游总收入2129.54亿元，分别是“十二五”时期的2.3倍和2.4倍。今年西藏将全力打造高原丝绸之路旅游区域经济带，大力发展“茶马古道”“唐蕃古道”两个廊道经济。 淡季不淡 “冬游西藏”成果显著 广袤无垠的草原、雄奇壮观的雪山、风光旖旎的湖泊、风景如画的古村落……冬游西藏，西藏迎来了最优惠的旅游时节。2018年，西藏在全国率先推出冬季旅游复合优惠举措，继青藏铁路运营后迎来新的集聚增长极，全区累计接待国内外游客3369万人次，实现旅游收入490亿元，提前两年超额完成“十三五”规划目标。 从2018年2月开始，西藏持续开展“冬游西藏·共享地球第三极”活动。通过对第一轮、第二轮“冬游西藏”活动开展期间的奖补情况、时间节点、引流情况进行认真分析、系统总结，自治区旅游发展厅科学提出了“冬游西藏”活动开展时序、奖补和优惠范畴等政策措施，破解了西藏旅游…