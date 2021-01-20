长亮科技：2020年大数据业务全局运筹飞跃发展

深圳2021年1月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 大数据业务作为长亮科技众多业务中的后起之秀，近两年增长突飞猛进，2020年更是实现飞跃式发展，创新8大产品，赢得20多家重量级金融客户。

2020年金融业数字化转型加剧，大数据成为赋能业务的关键能力，长亮科技大力投入，抢抓大数据发展机遇，以对金融业务的深刻理解和持续的创新力，全面打磨产品，加速拓展市场。

成绩亮眼！大数据产品展现强劲市场竞争力

长亮科技盘点发现，2020年长亮科技在大数据业务的市场开拓上收获丰厚，拿下人民银行清算总中心、农业发展银行、中国进出口银行、中国银行、工商银行、交通银行、邮储银行、招商银行、光大银行、兴业银行、中信银行、浙商银行、渤海银行、南京银行、安信证券、中信建设证券等20多家重量级客户的大数据项目，展现出强劲的市场竞争力。

客户的选择是对长亮科技大数据实力的肯定，而专业的服务是长亮科技立足于行业的根本。一直以来，长亮科技都以专业服务的优势能力广受行业客户信赖， 2020这一年，长亮科技大数据团队助力南京银行、宁波银行、成都银行、中国银河证券、中国电财、中化财务等大数据项目顺利投产，赋能客户以数据为业务创造价值，帮助客户获得成功，这也是长亮科技一直追求的价值所在。

全局于胸！打造业界最全大数据产品体系

凭借近20年在金融领域的实践与积淀，长亮科技对大数据业务全盘棋的走法运筹帷幄，对金融大数据的发展形势深有洞察，以全局在胸的眼界和战略，树立业务发展目标，以大数据技术硬核实力保障战略落地，不断钻研和丰富数据中台体系框架、创新数据应用产品，全面布局数据前中后台。

在2020年新推出营销中台、风控中台、数据服务平台、指标管理平台、自研决策引擎、数据安全管理、大额风险暴露、数据仓库迁移等多项领先的大数据产品及方案，形成业内最全面的大数据产品体系。

强化数据后台产品

数据后台是中台的底座，为前端的数据价值发挥提供“弹药”支持。长亮科技在传统数据仓库建设上，不断提升专业性与技术先进性，以支持各类数据底层平台的实施；同时提炼出数据仓库迁移解决方案，助力银行向安全可控方向变革；配套工具产品也不断升级完善，交换平台产品由传统单体架构升级为分布式微服务架构，实现了卸数中心、装数中心、监控中心微服务化，同时实现了Docker容器化部署。

创新数据中台产品

长亮科技创新研发数据服务平台产品，搭建数据平台与各数据应用系统之间的数据服务连接，同时运用指标引擎、决策引擎等服务引擎产品助力实现数据能力服务化，将这些引擎工具对接后台数据，根据应用场景进行灵活配置，快速形成数据服务，为应用端提供高效的数据服务。

数据资产管理是数据中台体系中的重要一环，长亮科技推出金融企业整体数据资产的梳理及全面管理方案，使金融企业数据资产更加规范，充分发挥数据资产的价值。

提升数据应用产品

伴随着企业数字化转型，人工智能技术的发展，数据应用越来越细分。长亮科技顺应时代发展，打造了智能化的风控中台、营销中台，将机器学习、挖掘模型应用于风控与营销领域，通过平台进行信息化管理，形成整体闭环运营，助力企业实现更精细、更智能的风控，以及智慧营销和个性化服务。

推出数据开发和运维产品

数据产品体系的完整离不开对DataOps体系的重视，长亮科技通过在金融大数据开发通用场景的提炼，推出一体化的数据开发管理平台，极大提高数据开发效率，将重复性、价值较低的开发工作形成灵活的可配置化的平台，实现快速高效地完成数据开发和运维工作。

长亮科技大数据业务在产品的不断创新中优势愈加突显，如果说专注给了长亮起跑的先机，那么全局化能力和战略则给长亮持续领跑的核心动力。长亮科技顺势而为，短平快聚合资源，毫不犹豫，大力投入，快速形成数据业务的核心竞争力，当别人还看不懂或刚开始，长亮已经绝尘而去。

强强联合！共建金融大数据生态

全局化发展之下，也让长亮科技洞见到生态合作的力量，2020年长亮科技与华为达成生态合作，联合打造金融融合数据仓库方案，实现了从底层基础架构到数据应用架构完全一体化，解决了客户从数据采集、存储和计算，到满足不同场景、时效性的数据服务需要，能有效管理数据资产的问题，全方位金融机构数字化转型。



华为与长亮科技合作签约

目前，金融融合数据仓库方案已陆续向4家股份制银行和10余家城商行推出，提供数据仓库、数据集市、精准营销、客户画像、监管报送等整体解决方案，助力客户推动数字化建设落地。

强强联合助力长亮科技大数据业务在广度和深度上的全面开拓，这一年成绩亮眼，奖项也实至名归，长亮科技大数据产品在2020年荣获了金融数据智能专家推荐TOP10优秀解决方案、金融数据智能风控创新优秀解决方案、金融数据智能网络影响力TOP10优秀解决方案等多项行业奖项。

正所谓察势者智，驭势者赢，在新的变革机遇下，长亮科技把握大数据发展趋势，全面布局，踏实做好产品，坚定地走在以先进产品和专业服务为客户赋能的道路上，以大数据赋能金融数字化变革。

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长亮科技：2020年大数据业务全局运筹飞跃发展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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