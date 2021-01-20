贵州：天堑变通途 助力旅游发展 旅游首页 来源： 中国旅游新闻网 2021年01月20日 15:03 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 贵州是中国唯一没有平原支撑的省份，也是中国西南连接华中、华南的重要枢纽，是中国西部“一带一路”重要的陆海连接线。近年来，在“旅游＋交通”融合发展路径下，贵州依托得天独厚的生态自然资源和地理优势，大力推进交通设施建设，将一处又一处养在深闺的美景推出大山，将多彩的民族文化推向世界，不断打响“山地公园省·多彩贵州风”旅游品牌。 交通发展 迎来“山乡巨变” 近年来，随着旅游业“井喷式”发展，贵州高度重视“交通＋旅游”融合发展，在西南地区率先实现“县县通高速”“村村通沥青（水泥）路”和“组组通硬化路”目标，并依托交通发展乡村旅游，全省各地呈现因路而兴、因路而富、因路而美的发展景象。 六盘水市六枝特区深知“要致富，先修路”，在乡村振兴道路上，以“四好农村路”建设为全区经济社会发展总体规划，以农村公路硬化、绿化、美化、净化、亮化“五化”建设为抓手，推行“交通修路、林业种树、水务修沟，合力打造生态旅游路”模式。2020年五一假期，全区共接…