大丰观鹤 旅游首页 来源： 人民日报海外版 2021年01月20日 14:53 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 提及江苏盐城大丰，许多人并不陌生，这里有闻名中外的麋鹿国家级自然保护区。除此之外，一群在黄海湿地自由翱翔、惬意栖息的丹顶鹤，也让人心生向往。 冬日，我来到盐城大丰国家级珍禽自然保护区。这里，滩涂肥沃，芦荡茂密，水草洁净，一切是那么的安详、静谧。每年11月到次年3月，1000余只丹顶鹤在此越冬。整个冬天，它们在这里呼朋唤友、自由翱翔，最大的鹤群可达500只，成了保护区一道独特的景观。 近距离观赏丹顶鹤，水禽湖是首选地。水禽湖湖边有柳、湖中有鱼、湖上有鸟。登上望鹤亭，你便能欣赏到一幕唯美的歌舞剧。主角自然是那群丹顶鹤。它们一刻也不消停，忽而伸腰、抬头、行走，忽而跳跃、踢踏、展翅，忽而屈背、鞠躬、衔物……在不同的幅度和快慢间，呈现出几十个、几百个连续变幻、有机结合的动作，既自得、闲适，又欢快、温馨。 “快看，丹顶鹤求爱啦！”导游的一声吆喝，如乐队的指挥，将游客的目光齐刷刷吸引到一处。只见一只雄鹤嘴尖朝上，昂起头颈，仰向天空，双翅耸立，“呵，呵，呵”引…