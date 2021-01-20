意大利博洛尼亚2021年1月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 番茄酱是意大利的代表性食材之一。它在传统食谱，以及意面和披萨等一些世界上最受欢迎的菜肴中起着重要作用。意大利是全球第三大番茄酱生产国，仅次于美国和中国，每年加工526万吨番茄，营业额达到35亿欧元，其中18亿欧元来自出口（Iri数据）。

在2020年的前8个月，番茄制品的出口量增长2.64%，出口值增长9.44%（Istat数据），表明国外对意大利番茄青睐有加。内部消费也证实了上升的趋势，数量（+9.7%）和价值（+16.4%）都较上一年同期有所增加（Iri数据）。

2020年的变化也出现在亚洲市场，与2019年相比增长6%，相关投资和欧亚之间新的商业协议是其背后原因。由CSO Italy和欧盟资助的欧洲味觉艺术等推广活动旨在宣传和推广高质量意大利产品，这类活动也有助于迈出根本性的一步。

番茄等加工蔬菜不仅是一种令食谱具有独特风味的食材，也是真正的健康之友，因为番茄中不含胆固醇，而且碳水化合物含量很低。番茄酱中的维生素C和原维生素A含量极高（特别是番茄红素），适合所有饮食种类。番茄对于代谢性疾病和超重来说也不是禁忌食物，并且不含乳糖和麸质。欧盟生产和认证的番茄酱具有安全保证，因为是直接选用最合适区域的上好原材料制作而成。

由CSO Italy和欧盟出资370万欧元资助的“欧洲味觉艺术”项目代表了意大利变革性蔬菜的主要生产商，如Conserve Italia以及其他领先公司（Oranfrizer、Mazzoni Group、Jingold、KingFruit、Joinfruit、Rk Growers），他们都以其产品品质和蔬果而闻名于世。

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欧洲味觉艺术：番茄酱和加工蔬菜的正宗意式风味 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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