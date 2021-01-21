彭水：“旅游+”激发发展新活力-热点新闻-华龙网

华龙网-新重庆客户端1月21日6时15分讯（通讯员 唐源）近日，笔者从彭水县文化旅游委获悉，2020年，全县接待游客2815.9万人次，旅游综合收入143.6亿元。 阿依河。彭水县委宣传部供图 华龙网发 据介绍，彭水依托“民族、生态、文化”资源优势，立足“品牌引领、活动助推、全域建设、彭水特色”，以脱贫攻坚为总揽，加大景区开发，紧盯品牌创建，完善产业要素，推进文旅扶贫，强化宣传促销，提升服务质量，全力打造彭水旅游业发展升级版。 摩围山。彭水县委宣传部供图 华龙网发 彭水山清水秀，旅游资源丰富。盐丹文化、黔中文化，赋予了彭水厚重的历史人文。彭水立足“山、水、情、史、节”5篇文章，突出“民族、生态、文化”3张名片，坚持全域旅游规划，打造生态旅游精品，深入实施“旅游+”战略，将品牌赛事、自然资源与特色文化相互结合，真正将“绿水青山”变成“金山银山”，把生态旅游产业做成了第一支柱产业。 蚩尤九黎城。彭水县委宣传部供图 华龙网发 借助踩花山节和水上运动大赛两大旅游品牌，彭水坚持以“节会”为媒，唱响“文化”大戏，充分彰显“民族、生态、文化”三张名片，学好用好“两山论”，走深走实“两化路”，把大美的…