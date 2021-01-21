投资线下酒店、讲技术赋能，美团新的资本故事来了携程美团_新浪科技_新浪网

原标题：投资线下酒店、讲技术赋能，美团新的资本故事来了 图片来源：摄图网 编者按：本文来自资本星球，作者永恩，创业邦经授权转载。 美团的下一个印钞机？ 日前，有消息称美团将投资东呈国际集团(以下简称“东呈集团”)，金额在10亿元左右，持股比例或将高达20%。对此，美团方面表示“不予置评”，而东呈集团方面也无确切回应。 如果消息属实，这将是美团第一次出手押注线下酒店。在经历贯穿2020年的疫情之后，酒店行业形势整体下滑，美团现在出手接近于“抄底”。 官网信息显示，东呈集团成立于2006年，是一家城市精品酒店品牌，旗下拥有15大酒店品牌，拥有超过2500家酒店（含筹建），分布于全球200多座城市，管理员工数量约6万，付费会员数超过3000万。 在业内人士看来，在线旅游平台直接投资线下酒店，意在打通线上平台与线下资源，其入股的线下酒店获客成本会有所下降，同时可优先在线上呈现更多酒店资源、提升客流规模。 本文将聚焦三个要点： 1、美团酒旅如何成为第一的？ 2、线上线下如何打通？ 3、争夺的核心是什么？ 1.美团酒旅如何成为第一的？ 2014年，美团正式成立酒店事业部。彼时，国内酒旅市场已经战火…