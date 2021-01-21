拉萨贡嘎机场开通老年旅客便利专属服务

拉萨贡嘎国际机场工作人员为老年人提供轮椅服务。 为有效解决老年人在乘机过程中遇到的困难，满足他们的出行需要，近日，民航西藏区局出台了老年旅客航空出行全流程服务举措，提供个性化贴心服务，让老年旅客（60岁及以上）出行无忧。 据悉，民航西藏区局在拉萨贡嘎国际机场售票柜台（出发厅22-23号柜台）为具备乘机条件的老年人优先办理现金购票、退改签等业务，并提供纸质机票或相应纸质凭证。售票过程中，柜台工作人员会主动向老年旅客告知有关事项，提供老花镜供有需要的老年人购票时使用。另外，民航西藏区局还在机场开设了“老弱病残孕急”等特殊旅客值机柜台，向特殊旅客提供纸质登机牌和托运行李服务。 除此之外，民航西藏区局还在机场候机区域设置了老年旅客专用座位，供老年人休息候机。登机时，登机口服务人员会提醒“老年人优先登机”。航班延误时，工作人员会及时告知老年旅客航班动态信息，并提供候机过程中的引导服务。由于拉萨地处高原，在进港接机过程中如遇老年旅客身体不适的情况，工作人员会及时主动询问老年旅客身体状况并呼叫医护人员。 据悉，疫情期间，工作人员还会协助老年旅客填写健康码。对于没有智能手机的老年旅客，会根据航空公司要…