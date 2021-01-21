拉萨市城关区恩惠苑社区“卡赛”飘香

恩惠苑社区居委会主任次仁巴珠将炸好的“德卡”摞起来。记者 次吉 摄 为了让易地搬迁群众实现在家门口就业，同时提高他们的经济收入，2020年，拉萨市城关区恩惠苑社区办理了“城东德卡卡赛店”营业执照，对居民进行技能培训，教授他们学习制作“德卡”与“卡赛”，并进行售卖。 揉面、擀皮、油炸……1月20日，记者来到恩惠苑社区看到，居民在临时搭建的帐篷内热火朝天地忙碌着。“出锅喽，这些‘德卡’可以送过去了。”一个个金灿灿的“德卡”被搬进隔壁帐篷，记者走进该帐篷看到，“德卡”和“卡塞”被整齐地摞起来，盖上了报纸，恩惠苑社区居委会主任次仁巴珠告诉记者，“等这些‘德卡’与‘卡赛’晾干后进行包装，就可以出售了。” “我们提前联系了周边一些社区居委会，到时候可以过去售卖。同时‘德卡’与‘卡赛’也低价对内销售，让我们社区的搬迁群众能够低价购买到年货。”次仁巴珠说。 记者了解到，“德卡”与“卡赛”的制作工作从1月中旬开始，共有两名制作“德卡”的技术人员和22名普通工作人员。每天早上7点半上班，晚上8点半下班，一天可以炸出130个“德卡”。技术人员每月工资可以拿到7000元，普通工作人员每月能拿到3000元。 今…