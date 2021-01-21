七夕会·旅游｜忆，游山_名栏_新民网

您现在的位置：首页 > 夜光杯 > 名栏 > 正文 七夕会·旅游｜忆，游山 来源：新民晚报 作者：稼穑 编辑：钱卫 2021-01-21 17:18 | | 在登越过的山头中，最爽的一次是在玉龙雪山上赤膊躺在雪地里拍照留影，最沮丧的是在稻城亚丁，上了牛奶海没有上五色海。 “黄山归来不看岳”，徐霞客的游山感悟，我把它作为我游山的提示。我先登了泰山，站在泰山之顶我没有“一览众山小”“登泰山而小天下”那种豪迈气势的感慨，倒是“天街”在迷雾与阳光变幻之中，使我犹如踏入仙境，遥望山下，大地茫茫，唯天作界。“山登绝顶人为峰”人在天地间要与山争锋，是豪迈还是狂妄，高山不语，更不低头。回望泰山，稳如泰山，忽有国泰民安之感慨。 “自古华山一条路”，“爬山”两个字在华山是最贴切的，真的用手用脚爬上去的。这条路步步艰难，险象环生，“上山气喘，下山腿软”，腿软不仅是因为爬了大半天的山而体力透支，更是因为山陡路险，下山看路吓得腿都软了，难怪韩愈当年被吓哭了。后来我又爬过好多好多山，像华山这样的险从来没有见过的，但是一到山顶，悬崖上天筑平台，似是仙人对垒，高人论剑，天下绝无仅有，正是“无限风光在险峰”。 嵩山是因…