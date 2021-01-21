故宫准备“云上”大餐迎新春 旅游首页 来源： 北京青年报 2021年01月21日 15:22 2021年春节期间，为响应居家过年、就地过年的号召，过一个平安、健康、欢乐、祥和的春节，故宫博物院以服务大众、共克时艰的决心，特为观众朋友们准备了丰盛的“云上”文化大餐，让这场“佳”宴与您相伴一整个新春。 腊月初八也是传统节气大寒，《故宫的时节·大寒》视频课于当日在故宫博物院宣传教育部微信公众号“故宫宣教”上线。 课程围绕清代宫廷立天灯这一冬季习俗，介绍天灯相关文化知识，并拓展介绍正月十五的元宵花灯，分享不同造型花灯背后的美好寓意。小朋友们还可以跟随课程进行手工体验，学习制作“四季长明花灯”。 从1月27日至2月5日，寒假线上“故宫知识课堂”如期开课，围绕“文物与自然”和“建筑与历史”两大主题进行在线课程直播。两大系列、二十场不同主题的课程精彩纷呈，与大小朋友们相聚云端，不见不散。“故宫知识课堂”课程将在故宫博物院宣传教育部 “我要去故宫” 快手账号直播。 2月4日是北方小年，从这一天开始一直到大年三十（2月11日），故宫博物院官方微博将开启“宫猫记·过大年”系列活动，依托院藏文物，配合活泼可…