奇瑞捷途三年发展之路，不忘“旅行+”之“本”

【环球网汽车综合报道】“君子务本，本立而道生。”——出自《论语·学而》。 “本”即根本，“务”即专心于、致力于，而所谓“道”，在中国传统思想里则有多重含义。这句话的原意是，君子要专心致力于根本的事物，只有根本建立了，“道”也就自然而然的产生了。 对于中国汽车产业而言，这个“道”就是自强和发展，中国品牌在世界汽车工业的格局中仍然是追赶者的姿态，而在近几年的新兴品牌中，不乏奋楫扬帆者。 披荆三载 以用户为中心 塑品牌创明星产品 2018年1月22日，奇瑞捷途正式发布，精准把握家庭人口扩大化、旅游常态化、出行品质化的时代需求，专注深耕“旅行 + ”细分市场，贴合用户需求打造“旅行 + ”产品，秉持以用户为中心的经营理念，致力于成为“旅行 + ”细分市场领导者。三周年之际，回看奇瑞捷途三年砥砺历程，则恰好印证了“君子务本而道生”的道理。 在奇瑞捷途的品牌理念中，“以用户为中心”是基石，三年来也一直以此为基准进行品牌建设，最突出的表现在于产品迎合用户需求，首款产品捷途X70凭借“高、大、更、好”的核心优势，直击大家庭出行痛点，上市之后迅速打开市场，以奇兵之势短短4个月便积累了4万+销量。 围绕产…