文化体验游 好看更好玩 旅游首页 来源： 人民日报海外版 2021年01月22日 15:42 演员在西安大唐不夜城表演 北京同仁堂知嘛健康零号店 感知文化旅游的最好途径是身心体验，日益兴盛的文化体验游满足了人们“求新、求奇、求知、求乐”的愿望，深受游客喜爱。科技创新更为文化体验游提供了强大动能，文化体验游与科技的融合，为游客营造出身临其境和心临其境的完美体验，也成为拉动文旅消费的重要力量。 文旅体验渐热 近日，北京市文化和旅游局推出了首批16家北京市文化旅游体验基地。其中，北京同仁堂知嘛健康零号店象·食·养·医现代中医体验基地，把传统文化与现代生活相融合，构建了烘焙坊、茶饮坊、咖啡坊、四季厨房等体验和消费的场景，易于游客了解春种、夏耘、秋收、冬藏的四季养生理念。这里已成为北京旅游的新热点，吸引许多游客前去拍照打卡。 此次北京文化旅游体验基地为广大游客体验首都博大精深的文化内涵提供了更为多样、个性的选择。在北京风雷京剧团，游客不仅可听到关于京剧历史、服饰、道具等方面的讲解，还可欣赏京剧表演、学习京剧动作、体验京剧服饰和京剧妆容，全方位感受戏曲艺术的魅力。 山东济宁的文化圣地体验游、国学经…