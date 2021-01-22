璀璨太原，山西夜色的缩影 旅游首页 来源： 环球网-文旅频道 2021年01月22日 15:04 山水抱住的城市，点起万家灯火。百米垂直的脚下，山西最核心的经济带太原，正被熙熙攘攘的车流人群，再一次“点燃”。精英文化和市井文化毫不违和的牵手与拥抱，在太原“天际”高度上一览无余。放大每一个细节，镜头下，不只是此刻万家灯火的全域景致，更是这座城市几千年的历史与文明。 沸腾的太原是新发展阶段山西夜色的一个缩影。用最大的热情拥抱夜晚，是生活在这片热土上人们生活的关键词。以强大的高感光度和降噪能力，还原更高清的夜色，一起记录身边的“夜”地标，发掘迷离璀璨的夜色。 “三，二，一——新年快乐！”伴随着数万人的齐呼，2021年的第一天，如约降临到三晋大地。这是各城市迎接新年的特有方式。喜欢这样被唤醒，迈向新的一年，就像它夜夜如此，在永不停歇的喧嚣中把自己投入沸腾的又一天。 柳巷的深夜食堂，歌舞剧院里座无虚席，汾河之滨的璀璨烟火，24小时亮着灯的“不打烊书店”……幸福感的城市，用倔强又独特的方式，不断为“夜经济”加码。夜是城市的压轴大戏，霓虹比星光更早到来，直到清晨熄去。小店区，藏着大学城无数学子经久不…