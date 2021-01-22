散点疫情令中国演出变动近千场 业内认为影响有限 旅游首页 来源： 中国新闻网 2021年01月22日 11:00 中国国内多点疫情突发，复苏中的演出行业迎来一轮新挑战。记者19日从中国演出行业协会获悉，全国范围内专业剧场一月演出已取消或延期近千场。其中，作为中国规模最大的专业剧场院线，截止到1月18日，保利院线的40余家剧院约270场演出活动取消或推迟，占院线整体计划近35%。 在北京，原定近期于天桥艺术中心举办的部分演出取消或延期，剧院参观业务、艺术品商店等公共空间均暂停对外开放。1月中旬的亲子舞台剧《熊出没之原始时代》和话剧《平凡的世界》演出取消。2021年是陕西人艺版《白鹿原》的封箱之旅，原定1月22日开演的《白鹿原》推迟到6月。梅兰芳大剧院举办的“麒麟呈瑞——纪念周信芳先生诞辰126周年系列演出”从1月延期到3月。 在上海，原定2月16日从上海大剧院启航的原版音乐剧《剧院魅影》2021/2022中国巡演确认延期。该巡演计划从上海启程，途径南京、东莞、广州、北京、天津、青岛和武汉等站，一直将会持续到2022年。制作人韦伯曾称这是“魅影史上最大规模的中国巡演”。 截至目前，四川省累…