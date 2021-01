Panchshil办公园区荣获三项安全大奖

Eon Free Zone-1、商业湾和第一科技园区荣获英国安全委员会颁发的“健康与安全”最高奖项

印度浦那2021年1月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 总部位于浦那的Panchshil Realty的子公司Panchshil办公园区公司(Panchshil Office Parks)今天宣布,其浦那的3个天幕式办公园区荣获英国安全委员会久负盛名的3个“荣誉之剑”(Swords of Honour)大奖。

