Panchshil办公园区荣获三项安全大奖

Eon Free Zone-1、商业湾和第一科技园区荣获英国安全委员会颁发的“健康与安全”最高奖项

印度浦那2021年1月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 总部位于浦那的Panchshil Realty的子公司Panchshil办公园区公司（Panchshil Office Parks）今天宣布，其浦那的3个天幕式办公园区荣获英国安全委员会久负盛名的3个“荣誉之剑”（Swords of Honour）大奖。



Eon Free Zone-1, Business Bay, Tech Park One Campuses Conferred with the Highest Health Safety Accolade by British Safety Council

Panchshil的Eon自贸区1期（Eon Free Zone-1）、商业湾（Business Bay）和第一科技园（Tech Park One）是全球66个园区中获得2020年“荣誉之剑”仅有的3个，该奖项授予在工作中表现出出色的健康和安全风险管理的公司。

对Eon Free Zone-1而言，这是该园区连续第二年获得“荣誉之剑”大奖。

为了赢得“荣誉之剑”，一个组织首先必须在英国安全委员会的健康与安全管理审核中获得五颗星这一最高级别。组织还必须向一个独立专家小组证明，从车间到会议室，整个企业在健康和安全管理方面均取得了卓越的成就。

Panchshil Realty设施管理副总裁Vijitsingh Thopte表示：“我很高兴我们多年来一直坚定不移地关注我们租户、员工和团队成员的安全和健康，并经过3个荣誉之剑专家小组的独立审查、确认和认可。由英国安全委员会颁发的这三个大奖长期以来被视为安全领域的“奥斯卡”奖，是对我们健康和安全风险管理方面的典范标准的认可。

英国安全委员会主席Lawrence Waterman表示：“我谨代表英国安全委员会的受托管理委员会和工作人员祝贺Panchshil实现了健康、安全和环境管理的最高标准。 取得这样的荣誉无疑需要真正的奉献和专业精神。我们很高兴为你们在新冠疫情这一史无前例的一年中取得的成就提供支持。”

英国安全委员会首席执行官Mike Robinson补充道：“我谨祝贺Panchshil坚定不移地致力于保持工作场所的安全和健康，以及将组织日常活动对环境的影响降至最低。今年以新冠疫情的形式提出了另一项重大挑战，我赞扬Panchshil在这些极具挑战性的环境中所表现出来的辛勤工作和奉献精神。”

他继续补充道：“所有获得荣誉之剑全球大奖的组织都有一个共同的承诺，并坚定不移地实现最高的健康和安全标准。我们很高兴能与他们结成合作伙伴关系，帮助实现我们‘任何人都不应因工作而受伤或生病’的愿景。”

历程

为了消除与每个园区相关的职业危害并降低利益相关者和访客的风险，所有园区都对包括职业健康、安全、福祉政策、流程和实践在内的六十多个要素进行了详细的审查和严格的评估。持续进行的内部审计、交接会、专门培训以及与园区运营和维护有关的各个团队的安全勘察仅是一系列实施措施中的几个例子。

定期预防性维护流程通过实施有效的控制机制和使用技术而获得增强，如用于监视所有高架和地下水箱的自动传感器、空调装置的温度和湿度控制、使用红外热像仪的配电板温度监测、适用设备的振动和噪音控制、使用闭路电视监视关键工厂流程活动等。

我们还采用了其他特殊措施，包括在公共区域和停车场楼层安装充足的指示牌，醒目显示“应做与不应做事项”、安全准则、环境管理和安康图示，这些措施有助于提高意识并创造更安全的工作环境。

英国安全委员会

2020年标志着英国安全委员会连续第41年颁发荣誉之剑大奖，以表彰各组织在健康和安全管理方面的卓越成就。

自1957年成立以来，英国安全委员会一直在不懈地保护工人免受事故、危害和不安全状况的伤害，并在这一过程中发挥着决定性作用，指导采用了里程碑式的健康和安全立法。其在60多个国家/地区的成员致力于保护和改善工人的福祉，认为健康和安全的工作环境同样也会让企业获益。

Panchshil的荣誉之剑获奖园区

EON Free Zone-1位于浦那卡拉迪东部走廊，占地450万平方英尺，是该繁华IT区域的支点，并是全球和印度许多IT和IT支持服务（ITeS）巨头的所在地。

商业湾地处战略性位置，坐落在机场路浦那高尔夫球场附近，是一个占地180万平方英尺的现代化办公区，专门为领先的企业机构、软件专业大家和IT支持服务公司而设计。

第一科技园位于耶尔瓦达，是一个配备了高科技支持服务和专有设施的独特的IT园区。第一科技园占地100万平方英尺，是跨国公司和财富500强公司的首选之地。

Panchshil办公园区

Panchshil Realty在浦那的办公园区资产组合包括超过1750万平方英尺的地标性项目，如EON自贸区、商业湾、第一科技园、世贸中心和国际会展中心。这些园区是安联、花旗银行、高知特、聚思鸿（Concentrix）、瑞士信贷、德意志银行、汇丰银行、万事达、米其林、瑞银和沃达丰等全球领先企业的所在地。

Panchshil的业务 – 主要亮点

Panchshil Realty的全部房地产投资组合面积约为2300万平方英尺，另有2000万平方英尺正在开发中。

Panchshil Realty的三个主要业务领域包括商业写字楼、酒店及餐饮和住宅。

Panchshil Realty的很大一部分写字楼投资组合均由黑石房地产私募股权基金（Blackstone Real Estate Private Equity Fund）主持，该基金由黑石集团（Blackstone Group LP）建立和管理。

相关链接 :

http://www.panchshil.com

Panchshil办公园区荣获三项安全大奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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