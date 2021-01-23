海航基础设施投资集团股份有限公司 关于与关联方供销大集集团股份有限公司进行资产交易的公告

股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2021-010 海航基础设施投资集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2021年1月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年1月12日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 1、《关于与关联方供销大集集团股份有限公司进行资产交易的议案》。 公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、姚太民先生、杨惟尧先生、冯勇先生、王敏先生已回避表决。 该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于与关联方供销大集集团股份有限公司进行资产交易的公告》（公告编号：临2021-012）。 独立董事发表了同意的独立…