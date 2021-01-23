创建媒体和娱乐行业中业务最广泛的本地化服务全球公司

洛杉矶2021年1月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 媒体和娱乐业本地化服务的市场领导者Iyuno Media Group今天宣布与Imagica Group Inc.达成协议，收购SDI Media的100％股份。此项交易有待相关部门的审查和批准。该交易将让肩负“支持、创新和引领全球叙事艺术”共同使命的两家公司结合在一起。交易的条款未作披露。

Iyuno Media Group首席执行官Shaun Gregory表示：“SDI Media与Iyuno极为契合。我们在质量标准、互补战略和服务产品兼容方面都体现出协调统一。合并之后，我们将作为一家企业继续为行业提供一流的服务和技术创新。我们确信新老客户都将受益于合并公司的共同经验和能力。”

Iyuno Media Group执行主席David Lee表示：“随着视频流媒体服务的兴起，近年来媒体和娱乐行业发展迅速，我们注意到媒体公司通过合并来为世界各地更多不同类型受众创建和提供更多内容。“现在，观众比以往任何时候都更多地观看以其母语完成本地化的国际节目。这就提出了以所需的多种语言并按我们客户要求的规模和速度提供节目的更高要求。”

预计从2019年到2024年，消费者在内容上的支出将增加一倍；这种爆炸式的增长同时也带来了对高质量本地化内容需求的增加。

Lee先生继续说道：“作为两家全球领先的媒体和娱乐本地化服务提供商，我们将共同为市场提供一个前所未有的解决 方案。两家公司都被视为优质服务、全球覆盖和创新的领导者。通过两家公司的合并，我们力争为全球媒体企业快速增长的需求提供支持——不仅是通过我们在全球范围内的运营来提供规模、全球覆盖和端到端能力，而且还将通过利用人工智能等最新技术为行业带来真正的最佳支持。”

SDI Media首席执行官Mark Howorth表示：“我们很高兴加入Iyuno，成为这家业内领先的本地化服务公司的一部分。我们认为，本行业日益增长的全球内容分发需求只能由一家能够为支持行业需求而相应扩展规模的互补性服务提供商来满足。”

在此次交易中，Iyuno获得主要财务合作伙伴Altor、Shamrock Capital和SoftBank Ventures Asia的支持。三家投资方很高兴看到Iyuno Media Group产品组合实现扩展和多元化的持续势头。该交易尚待有关部门的审查和批准方可完成。

关于IYUNO MEDIA GROUP

Iyuno Media Group（www.iyunomg.com）是媒体本地化的市场领导者，采用领先技术以超过80种语言提供配音、字幕和媒体工程服务。Iyuno Media Group是一家创新的开拓型企业，在不断变化的行业中秉持牢固的核心价值观，将先进的内部技术运用于其所有产品和服务当中。如今，公司在全球运营有35处当地设施，全资拥有的设施网络遍布欧洲、亚洲和美洲30个国家/地区——为广播公司、所有主要电影制片厂、OTT和流媒体平台提供端到端解决方案。

关于SDI MEDIA

SDI Media（www.sdimedia.com）是一家全球领先的媒体本地化提供商，向内容所有者、广播公司和多平台发布商提供配音、字幕和媒体服务。SDI Media使用一种业界最全面的可定制本地化软件应用套件，为影剧发行和系列剧集提供完整的端到端本地化解决方案。公司在亚洲、欧洲、中东、非洲和美洲拥有和运营着33处配音设施，包括全球各地的150多个录音室和85个混音室。

前瞻性叙述

本新闻稿可能被视为包含受1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款约束的前瞻性叙述，其中包括有关以下各项的陈述：Iyuno利用SDI Media的资产提供增强的本地化和翻译解决方案的战略、收购的预期完成情况和进展时间表、完成收购给Iyuno及其客户带来的预期收益。阅读者请注意，这些前瞻性叙述仅是预测，由于各种因素可能与实际的未来事件或结果存在重大差异。这些因素包括但不限于：完成交易的条件或不能得到满足或者交易延迟完成、收购的不确定性对SDI Media业务造成的潜在影响、SDI Media员工的保留以及Iyuno成功整合SDI Media并取得预期收益的能力、相关市场和各地理区域的商业和经济状况及增长趋势、全球经济形势和地缘政治环境的不确定性以及其他风险因素。本新闻稿中的任何前瞻性叙述均基于Iyuno当前所掌握的有限信息，这些信息可能会发生改变，且Iyuno不保证对信息进行更新。

相关链接 :

http://www.iyunomg.com

Iyuno签署协议收购SDI Media – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com